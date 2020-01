Agabiti si complimenta con pilota Tassi

"Vorrei complimentarmi con Gianluca che ha firmato una nuova impresa. Con grande determinazione, ha saputo dimostrare che è possibile superare le barriere della disabilità e continuare a inseguire i propri sogni. Un grande esempio umano e sportivo": così l'assessore regionale allo Sport, Paola Agabiti, che ha incontrato Gianluca Tassi, pilota disabile che ha partecipato alla Africa Eco Race, gara motoristica off road che si è snodata lungo il percorso originario della Parigi-Dakar.

Il pilota ha concluso la competizione in 19/a posizione, settimo nella categoria Ssv, primo assoluto degli italiani in quella delle quattro ruote.

"Pensavo che fosse meno impegnativa rispetto alla Dakar cui ho partecipato nel 2017, invece è stata proprio dura, ma la soddisfazione è stata molto grande" ha commentato Tassi, che ricopre anche la carica di presidente del Comitato italiano paralimpico dell'Umbria. Rientrato da pochi giorni in Italia - ricorda la Regione, già al lavoro per una nuova impresa.