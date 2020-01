Traffico illecito rifiuti, operazione Noe

Ha permesso di smantellare quello che è ritenuto un "complesso ed articolato" traffico illecito di rifiuti, pannelli fotovoltaici, fittiziamente smaltiti un'indagine condotta dai carabinieri per la tutela ambientale di Perugia in ambito nazionale. Eseguita un'ordinanza che dispone misure cautelari a carico di soggetti appartenenti a una presunta un'associazione per delinquere. Contestati anche reati quali riciclaggio, auto-riciclaggio e traffico internazionale illecito di rifiuti.

Il provvedimento è stato emesso dal gip di Perugia su richiesta della locale procura. Prevede tra l'altro il sequestro di 12 società e relativi beni strumentali per svariati milioni di euro.