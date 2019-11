Mostarda presidente Consorzio aeroporto Foligno

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 14 NOV - Natalie Mostarda è stata nominata presidente del Consorzio aeroporto Foligno-Spoleto dall'assemblea ordinaria dei soci. Mostarda, laureata in scienze politiche e giurisprudenza alla Sapienza di Roma, sostituisce Salvatore Stella che si era dimesso dalla carica nel giugno scorso.

Nel corso della riunione - in cui si doveva provvedere alla sostituzione del consigliere mancante e alla nomina del nuovo presidente - i consiglieri hanno chiesto al sindaco di Foligno di pronunciarsi dato che, negli anni, il Comune ha sempre ha avuto una rappresentanza in consiglio e la nomina del presidente è sempre stata fatta su designazione dell'Ente. Il sindaco Zuccarini ha proposto all'assemblea dei soci la nomina della Mostarda a presidente del Consorzio. La nomina è stata deliberata all'unanimità dei presenti (in data 4 ottobre) e accettata dalla nuova presidente che rimarrà in carica fino alla scadenza del consiglio, ovvero fino all'approvazione del bilancio dell'anno 2019.