Apertura domenica immuntrasfuzionale Terni

Nuova apertura domenicale per il servizio immunotrasfusionale dell'azienda ospedaliera di Terni: il 17 novembre, se si raggiungeranno almeno 15 prenotazioni, la struttura tornerà a operare anche nel giorno festivo per venire incontro anche a coloro che, per motivi professionali o personali, hanno difficoltà a donare il sangue di mattina nella settimana lavorativa.

"In questo momento - spiega l'Azienda in una nota - l'ospedale non è in uno stato di allarme ed emergenza, ma è fondamentale riuscire a mantenere costantemente stabili tutte le scorte di emocomponenti al fine di garantire la gestione ordinaria di quell'insieme di complesse attività sanitarie che viene svolto quotidianamente in un ospedale di secondo livello come quello di Terni: interventi chirurgici e trapianti, terapie oncologiche, farmaci plasmaderivati salvavita utilizzati per contrastare patologie quali anemie croniche, emofilia, malattie del fegato, deficit immunologici o nella profilassi di infezioni come il tetano e l'epatite B".