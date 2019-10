Tesei ospite video forum ANSA

La senatrice Donatella Tesei, candidata per il centro destra alla presidenza della Regione Umbria, sarà ospite martedì alle 15 di un forum ANSA. Verrà intervistata dal direttore dell'Agenzia Luigi Contu e da due colleghi della redazione. Il forum si potrà vedere in diretta video sulla pagina Facebook dell'ANSA e su ANSA.it.

Si tratta del primo forum dell'ANSA dedicato ai candidati presidente della Regione Umbria, dove le elezioni sono in programma il 27 ottobre.