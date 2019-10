Entro fine anno via macerie Basilica Norcia

"Le macerie all'interno della Basilica di San Benedetto a Norcia saranno tutte rimosse entro la fine dell'anno": lo ha annunciato all'ANSA la soprintendente alle Belle arti dell'Umbria, Marica Mercalli. "Al momento siamo arrivati a sgomberare fino al transetto, ma entro dicembre avremo rimosso tutti i materiali per poi consegnare il cantiere alla Soprintendenza speciale per la ricostruzione della stessa Basilica", ha aggiunto.

Intanto sono in atto anche le operazioni di sgombero delle macerie nella concattedrale di Norcia, Santa Maria Argentea.

"Abbiamo già liberato la navata centrale - ha spiegato Mercalli - e di destra, presto interverremo anche su quella di sinistra".