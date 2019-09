Otto candidati presidente Umbria

Sono otto i candidati presidente per la Regione Umbria e 19 le liste a loro collegate che saranno in lizza nelle elezioni del 27 ottobre. Un dato definitivo dopo la scadenza del termine di presentazione degli atti all'ufficio elettorale.

I candidati presidente sono Vincenzo Bianconi, con Pd, M5s, Bianconi per l'Umbria, Europa verde e Sinistra civica Verde; Emiliano Camuzzi, Potere al popolo; Martina Carletti, Riconquistare l'Italia; Giuseppe Cirillo, Buone maniere; Antonio Pappalardo, Gilet arancioni; Claudio Ricci, con tre liste civiche; Rossano Rubicondi, Partito comunista; Donatella Tesei, appoggiata da Lega, Fratelli d'Italia, Tesei presidente, Umbria civica, e Forza Italia.