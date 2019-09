Tesei apre la campagna elettorale

(ANSA) - PERUGIA, 28 SET - La candidata presidente Donatella Tesei ha aperto ufficialmente oggi la campagna elettorale. In vista delle elezioni regionali, Tesei ha presentato le principali linee programmatiche "che hanno lo scopo - ha detto - di non lasciare indietro nessun settore, nessun comprensorio, nessun cittadino".

Alla Città della Domenica di Perugia si è quindi alzato ufficialmente il sipario sulla campagna elettorale della candidata alla presidenza della Regione Umbria per il centro destra. Svelati alcuni punti del programma (che sarà on-line da mercoledì) che toccano temi come la ricostruzione ("non lasceremo sole le persone che soffrono ancora per le ferite del terremoto"), le infrastrutture fisiche e digitali, sviluppo (per una regione "business friendly"), i giovani (riflettori su "innovazione, università, lavoro"), sanità (per "premiare il merito come in ogni altro settore"), ed infine bellezze del territorio, cultura e turismo.