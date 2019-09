Meloni, FdI vuole fare la differenza

"Una lista che può fare la differenza in un'amministrazione nuova che speriamo possa riuscire a dare all'Umbria una speranza alternativa": la leader del partito, Giorgia Meloni, ha parlato così dei candidati per le prossime elezioni regionali. Lo ha fatto in occasione di un incontro a Perugia, alla sala dei Notari, presente la candidata presidente della Regione per il centro destra Donatella Tesei.

All'incontro hanno partecipato il capolista di Fratelli d'Italia Marco Squarta, il coordinatore regionale, sen. Franco Zaffini, e il deputato Emanuele Prisco.

"Abbiamo visto - ha detto Meloni - una realtà purtroppo devastata e massacrata dalle clientele e dagli interessi di parte. Noi speriamo di poter costruire un futuro nell'interesse dei cittadini".