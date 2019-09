Lista Pd "mix tra esperienza e giovani"

(ANSA) - PERUGIA, 28 SET - È stata presentata la lista dei 20 candidati con la quale il Partito democratico dell'Umbria si presenta alle prossime elezioni regionali, in programma il 27 ottobre, a sostegno di Vincenzo Bianconi. "Il Pd - ha detto Walter Verini, commissario dei Democratici in Umbria - ha curato le proprie ferite dopo aver commesso errori per i quali ha chiesto scusa. Ma gli umbri - ha aggiunto - ci conoscono e sanno che abbiamo garantito lo sviluppo e la vita sociale di questa regione". Parlando della lista - composta da 11 uomini e 9 donne - Verini ha rimarcato "il mix tra esperienza e giovani", evidenziando che tra i 20 c'è anche chi non è iscritto al Pd. Di Bianconi, il commissario dice di essere "un candidato che al meglio rappresenta l'Umbria che vuole rialzarsi", facendo riferimento al fatto che è un imprenditore di Norcia invischiato nella ricostruzione post terremoto.

Infine l'attacco al leader della Lega Matteo Salvini: "Lui non ama l'Umbria", ha affermato Verini.