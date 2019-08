Avevano 16 grammi di cocaina, arrestati in due

Arrestati dai carabinieri stazione di Ponte san Giovanni due albanesi, di 26 e 27 anni, entrambi incensurati, ai quali sono stati sequestrati 24 involucri in cellophane termosaldati contenenti complessivamente 16 grammi di cocaina.

Gli investigatori hanno tenuto sotto controllo gli stranieri, accertando con precisione orari e abitudini di vita. I due sono stati quindi bloccati nella loro auto. I carabinieri hanno così recuperato la droga e quattro telefoni cellulari, utilizzati per concordare appuntamenti con i clienti.

Nel processo per direttissima, il giudice monocratico ha convalidato l'arresto per entrambi, disponendone l'espulsione dal territorio nazionale dopo il patteggiamento di una condanna a otto mesi di reclusione e 3 mila euro di sanzione amministrativa.