Lavori in reparto diagnostica immagini Amelia

Cominceranno il 12 agosto i lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria nel reparto di diagnostica per immagini dell'ospedale di Amelia. Lo ha reso noto l'Usl Umbria 2.

"I lavori - spiega l'Azienda sanitaria in una nota - si protrarranno per una settimana e non consentiranno la fruizione di tali spazi. Le prestazioni eventualmente necessarie per gli utenti del pronto soccorso e per i pazienti ricoverati saranno operate in continuità di assistenza, con ambulanza ed equipaggio dedicato, all'ospedale di Narni".