Ricorso su Assemblea Pd commissariata

Quella che si definisce "la maggioranza" dell'Assemblea regionale Pd dell'Umbria ha annunciato l'intenzione di presentare ricorso al tribunale di Perugia contro il commissariamento dell'Organismo deciso dalla direzione nazionale. "Un atto - sostengono -, portato avanti con metodi e argomenti pretestuosi, che sembra evidenziare una paura di dialogo che serpeggia nel nostro partito".

"La comunità democratica dell'Umbria - afferma 'la maggioranza' in una nota - è stata privata di un luogo che poteva essere quello più consono al dialogo e all'elaborazione di una linea comune che potesse condurci alle prossime elezioni regionali. Si è preferito glissare, minimizzare o alzare le spalle attraverso un atteggiamento di grave arroganza e cecità, che non si confà a chi predica coesione, unità e collaborazione". Gli esponenti dem intendono quindi rivolgersi al Tribunale per chiedere l'annullamento dell'atto di commissariamento dell'Assemblea, un provvedimento giudicato "sbagliato e irresponsabile".