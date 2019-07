Due donne rapinate in casa a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 31 LUG - Con l'accusa di avere aggredito in casa e derubato due donne conosciute on-line, un giovane di 24 anni e due minorenni sono stati arrestati dalla polizia, a Perugia, al termine di una breve indagine.

Il maggiorenne, di origini albanesi, è stato rinchiuso nel carcere di Capanne, i due ragazzi sono stati invece accompagnati - su disposizione dell'autorità giudiziaria - in un istituto per minorenni.

A chiamare il 113 era stata una delle due giovani vittime dell'aggressione. I poliziotti delle volanti, giunti immediatamente sul posto hanno trovato due donne con evidenti ecchimosi su tutto il corpo. Ancora in preda al panico le due vittime hanno riferito che, poco prima, alcuni individui da loro conosciuti on-line, avevano bussato alla loro porta e una volta entrati le avevano aggredite. Dividendosi i compiti tra chi faceva da palo e chi frugava per l'appartamento, i rapinatori si erano impossessarti di poche centinaia di euro prima di fuggire.