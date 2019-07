Ospedale Orvieto gestisce blackout elettrico

Ha coinvolto anche l'ospedale di Orvieto il blackout elettrico, durato alcune ore, che ha interessato la sera del 26 luglio parte del quartiere di Ciconia a causa di un doppio danneggiamento sulla linea "Cottano".

Immediatamente - spiega una nota dell'Usl Umbria 2 - sono state attivate le procedure tecniche aziendali. L'emergenza è stata gestita sul posto dal responsabile medico, Margarete Tockner, e da quello infermieristico, Sabrina Brizi. Grazie all'attività di tutti gli operatori, nell'arco di un'ora circa sono stati riattivati i servizi essenziali, è stata allertata la centrale operativa 118 con l'indicazione di dirottare eventuali urgenze. E' stato inoltre invitato - spiega ancora l'Usl - il personale smontante dal turno a non lasciare l'ospedale in attesa del ritorno alla normalità.

"Esprimo massima soddisfazione per l'ottimo funzionamento della struttura nella gestione dell'emergenza" commenta il commissario dell'Usl Umbria 2, Massimo Braganti.