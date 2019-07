Serafico pronto accogliere bambino autistico

L'istituto Serafico di Assisi è "disponibile" ad accogliere il bambino rifiutato dalla famiglia a 11 anni perché autistico e quindi affidato al tribunale dei minori. Vicenda resa nota dalla struttura Casa Sebastiano, in Trentino.

Il Serafico di Assisi, specializzato nella riabilitazione di giovani con plurime disabilità fisiche, psichiche e sensoriali si è attivato raccogliendo una sollecitazione della comunità francescana del Sacro Convento. Che ha espresso "dolore" per la vicenda del bambino. "Abbiamo bisogno di testimoni e di gente di cuore, di persone che amano" ha detto il direttore della sala stampa padre Enzo Fortunato. "Dinanzi a episodi simili - ha aggiunto - ci alziamo per manifestare il messaggio sempre attuale di Francesco. Attraverso il Serafico, Assisi si fa protagonista di gesti alternativi".

L'istituto Serafico - guidato dall'avvocato Francesca Di Maolo - ha già avviato i contatti necessari a valutare la possibilità di ospitare il bambino.