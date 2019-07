Regione ha illustrato il Documento finanza

"Il Defr 2020-2022 si caratterizza per la sua natura di documento di fine legislatura e rappresenta lo strumento fondamentale di indirizzo politico amministrativo della Regione per delineare gli indirizzi strategici di programmazione economica e finanziaria del prossimo triennio": lo ha detto il presidente, Fabio Paparelli, illustrando la proposta di Documento di economia a finanza illustrata ai soggetti della concertazione socio economica e istituzionale.

Presente l'assessore Fernanda Cecchini.

Il presidente ha sottolineato che il Defr, che sarà inviato all'Assemblea legislativa prima della pausa estiva, è propedeutico al bilancio preventivo che la Giunta intende approvare entro ottobre per evitare l'esercizio provvisorio.

"Per l'attuale situazione politico-istituzionale - ha detto Paparelli - il Defr presenta una formulazione più sintetica, limitata a individuare le azioni di fine legislatura e alla descrizione delle principali attività che sconfineranno nel 2020, oltre la scadenza elettorale".