Giovedì Perugia 'bollino rosso' caldo

Temperature da "bollino rosso" sono attese giovedì su tutta l'Umbria e in particolare nei fondovalle dove il termometro toccherà anche 39-40 gradi. E' quanto prevede il Centro funzionale della Protezione civile regionale.

Intanto il caldo si è fatto sentire anche nella giornata di mercoledì. Molte le città in cui si sono registrati oltre 38 gradi, tra queste Passignano (38,6), Massa Martana (38,3), Todi, Spoleto e Orvieto con 38,1. A Perugia registrati i 37 gradi, a Terni 36.

Sul fronte delle previsioni meteo mercoledì il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Previsti locali addensamenti pomeridiani in Appennino, dove non sono esclusi isolati e brevi rovesci temporaleschi. E così dovrebbe essere anche per la giornata di venerdì 26 luglio, mentre per il fine settimana è atteso un leggero peggioramento con un calo termico delle temperature.