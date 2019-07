Da Terni cannabis terapeutica per la Colombia

Hesalis, start-up di Terni attiva nella filiera della canapa, ha sottoscritto un accordo di partenariato strategico con l'azienda colombiana 'Creative cannabis', per la produzione e la commercializzazione di cannabis terapeutica Thc e Cbd in Colombia e comunque all'estero.

L'intesa permetterà all'impresa umbra non solo di produrre grazie al supporto tecnico dei propri collaboratori, ma anche di distribuire il prodotto. "Un risultato rilevante - spiega all'ANSA l'amministratore unico di Hesalis, Emilio Petrucci -, visto che 'Creative cannabis' ha già investito risorse rilevanti nella produzione di cannabis a fini terapeutici, e che ci permetterà di partecipare alle più importanti fiere internazionali del settore".

Hesalis nel 2016 ha lanciato la vendita della inflorescenza della pianta, dedicandosi così anche alla sperimentazione dell'utilizzo del fiore nella produzione di cosmetici, piccoli manufatti per l'edilizia, prodotti nutraceutici e bioplastica.