In 8 mila hanno visitato mostra trofei Pablito

Sono stati più di 8 mila coloro che hanno visitato la mostra itinerante Pablito great italian emotions, con i trofei di Paolo Rossi, allestita alla Rocca Paolina di Perugia e che si è conclusa dopo 55 giorni.

In mille metri quadrati sono stati proposti ricordi indelebili del capocannoniere di Spagna '82, dal Pallone alla Scarpa d'oro, la Scarpa d'argento (per il mondiale di Argentina '78) e le maglie della storica finale contro la Germania, delle partite con l'Argentina e le altre squadre che hanno sfidato l'Italia di Enzo Bearzot. Non sono mancati i trofei della carriera di Paolo Rossi: il Collare d'oro del Coni, le medaglie, gli altri trofei.

Al centro dell'attenzione anche le sale con le istallazioni elettroniche che ricostruivano il campo di calcio dei mondiali di Spagna.

Tra i tanti visitatori anche la star Ronn Moss e la nazionale pallavolo Femminile di Serie A, gli ex storici giocatori del Perugia calcio e altri personaggi del mondo dello sport.