A Villa Umbra corso su bilancio consolidato

L'elaborazione del bilancio consolidato e le procedure di consolidamento, l'individuazione del Gruppo amministrazione pubblica (Gap) con riferimento ai decreti ministeriali, sono i temi approfonditi durante il corso "Il bilancio consolidato degli enti locali per l'esercizio 2018: novità e adempimenti" organizzato oggi a Villa Umbra.

L'incontro, promosso da Anci Umbria e Fondazione Ifel - Istituto per la Finanza e l'Economia locale in collaborazione con la Scuola umbra di amministrazione pubblica, si inserisce nel ciclo formativo "Finanziamenti e strumenti digitali per i Comuni umbri". "L'assidua collaborazione con Anci ed Ifel - afferma l'amministratore della Scuola - rafforza l'offerta formativa del Consorzio a favore delle amministrazioni locali, sottoposte negli ultimi anni a numerosi processi di riforma e di controllo che richiedono, attraverso la qualificazione del personale, il potenziamento della capacità operativa degli Enti locali".

Relatrice della giornata formativa Simonetta Lumediluna.