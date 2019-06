Si vota per ballottaggi in cinque comuni

Si vota in Umbria nei cinque comuni interessati al ballottaggio per le elezioni dei sindaci. La consultazione interessa alcune città simbolo come Foligno, Orvieto e Gubbio, oltre a Bastia Umbra e Marsciano.

Complessivamente gli elettori aventi diritto sono 119 mila 963 che hanno a disposizione 156 sezioni. (ANSA).