Corso Scuola umbra pa su avviso accertamento

L'accertamento e la riscossione dei tributi locali incidono "in modo rilevante" nei rapporti tra cittadino ed istituzione locale; impostare correttamente il procedimento accertativo, in termini di efficienza e trasparenza, "aumenta il rapporto di fiducia tra contribuente ed ente impositore": la centralità dell'atto impositivo sia dal punto di vista formale sia sostanziale, anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità, è stato il tema al centro del seminario "L'avviso di accertamento dei tributi locali: redazione forma e contenuto" organizzato dalla Scuola umbra di amministrazione Pubblica.

Sotto la lente il procedimento accertativo, il rapporto tra ente impositore e contribuente, la forma, motivazione e notifica dell'atto impositivo, il regime sanzionatorio. Argomenti approfonditi da Antonio Chiarello, avvocato tributarista, patrocinante in Cassazione.