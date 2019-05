Tra 11 voti contro dimissioni anche Marini

C'è stato anche quello della stessa Catiuscia Marini tra gli 11 voti con i quali l'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato la mozione di maggioranza con la quale le è stato chiesto di ritirare le dimissioni. IL voto di Marini ha di fatto ha permesso di raggiungere la maggioranza assoluta necessaria a far passare l'atto.

Non hanno invece partecipato al voto i consiglieri regionali del Pd Giacomo Leonelli, che aveva annunciato la sua decisione nel corso del dibattito, e Luca Barberini, ex assessore regionale alla Sanità che non si è più presentato in aula dopo essere stato coinvolto nell'indagine sui concorsi all'ospedale di Perugia. "Ovviamente il mio voto è un voto tecnico, come componente della maggioranza del Consiglio regionale - ha spiegato Marini nel suo intervento - e l'ho espresso intanto per consentirmi di partecipare ai lavori conclusivi di questa Aula".

Ricordando poi di essere stata lei stessa eletta.