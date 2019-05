Verini, vergogna per pezzi sistema sanità

"Quello che è accaduto in pezzi del sistema sanitario e amministrativo è una cosa che ci ha fatto vergognare. Per la quale ancora una volta chiediamo scusa": il commissario del Pd dell'Umbria Walter Verini è tornato a parlare dell'indagine sui presunti concorsi pilotati all'ospedale di Perugia. Lo ha fatto a Marsciano in occasione della presentazione dei candidati alle elezioni amministrative ed europee del 26 maggio, ribadendo comunque che "il partito democratico è un partito di gente perbene".

Per Verini, tuttavia, "quello che è accaduto non doveva accadere". "Dovevamo essere noi - ha aggiunto - a capire che in aspetti dell'Umbria si erano diffusi e consolidati metodi estranei ai valori e alle idee originarie del Pd. Il rispetto delle regole, del merito, per noi non sono un optional".

Verini ha quindi ribadito "rispetto e gratitudine per il lavoro della magistratura".