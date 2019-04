A Perugia giornata prevenzione malattie voce

In occasione della Giornata mondiale per la prevenzione delle malattie della voce, giovedì 11 aprile, la struttura complessa di Otorinolaringoiatria dell'ospedale di Perugia offre con i suoi professionisti consulenze, dalle 10 alle 18, a chiunque abbia necessità di conoscere accorgimenti e consigli utili per la prevenzione e la cura della patologia.

Durante le attività di consulenza negli ambulatori di foniatria del Santa Maria della Misericordia, al piano -1 blocco N, ad affiancare gli esperti ci saranno i volontari dell'associazione Malattie della voce costituita oltre 10 anni fa da Giuseppe Mariucci. "Le malattie della voce sono in costante aumento tra la popolazione mondiale - spiega la dottoressa Jenny Pagliari -, a soffrirne è quasi il 28% ed è accertato che almeno una volta nella propria vita si va incontro ad un problema di disfonia".