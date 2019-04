Un corso su gestione di stress e paura

Potenziare la capacità di gestire lo stress e la paura in situazioni di emergenza: sono questi gli obiettivi della prima edizione del corso laboratoriale, dedicato agli addetti antincendio del Santa Maria di Terni, organizzato dal servizio di Psicologia e dal servizio di Prevenzione e protezione dell'azienda ospedaliera. Durante l'incontro - spiega una nota - la dottoressa Pina Menichini ha illustrato la revisione delle procedure del piano delle emergenze e di evacuazione aziendale, mentre gli psicologi Stefano Bartoli e Sara Meloni hanno coinvolto gli addetti antincendio presenti (i primi 12 su circa 280) in un percorso formativo fortemente interattivo ed esperienziale, con l'obiettivo di integrare le competenze tecniche con la consapevolezza e la capacità di gestione delle proprie ed altrui reazioni emotive in situazioni di emergenza.