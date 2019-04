Residenti Usl 1 più attivi fisicamente

I cittadini residenti nel territorio dell'Usl Umbria 1 sono "i più attivi" dell'intera regione. E anche rispetto alla media nazionale la situazione è "confortante". Emerge dai dati diffusi in occasione della giornata mondiale dell'attività fisica dal servizio Epidemiologia del dipartimento di prevenzione della stessa Usl.

Secondo le stime, infatti, risulta sedentario un bambino su sei, un 18-69enne su cinque e un anziano su tre.

L'inattività fisica - in base ai dati della Usl - cresce con l'aumentare dell'età ed è più frequente nelle donne, in chi possiede un basso livello di istruzione e in chi dichiara maggiori difficoltà economiche.

Tra i 18-69enni residenti nel territorio dell'azienda sanitaria, il 18% non fa attività fisica, valore definito "significativamente più basso" rispetto al 22% dell'Umbria e al 34% dell'Italia.