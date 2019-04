Da Foligno nuovo modello riabilitazione neurologica

Siglato a Foligno un accordo nazionale per la promozione di nuovi modelli di riabilitazione neurologica, che prevedono il coinvolgimento diretto della persona con disabilità e del cargiver nel processo riabilitativo.

Si tratta di un protocollo d'intesa tra la Società italiana di riabilitazione neurologica, Sirn, e le principali associazioni nazionali di persone con disabilità di origine neurologica.

"Per la prima volta, la società scientifica, d'accordo con il mondo associativo - ha sottolineato l'assessore regionale a Sanità e welfare Luca Barberini presente alla firma -, s'impegna a rendere standard e non opzionale questo modello di riabilitazione, con l'obiettivo di rendere più efficaci le cure.

La 'Carta di Foligno' è una carta dei diritti, che pone al centro la persona per sostenere meglio chi è più fragile".