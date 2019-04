Nevi, fermare acciaio inox dall'Indonesia

"Mentre Di Maio stende tappeti rossi ai cinesi questi ci invadono aggirando i dazi sui loro prodotti attraverso le fabbriche indonesiane. E' fondamentale che il governo adotti misure urgenti per bloccare l'invasione di acciaio inox prodotto da imprese indonesiane a capitale cinese": a chiederlo è l'on. Raffaele Nevi, Forza Italia.

Oggi il parlamentare umbro, in commissione Attività produttive della Camera, ha presentato un'interrogazione al ministro dello Sviluppo economico volta a chiedere al Governo se e come intende attivarsi per fronteggiare "l'emergenza dell'invasione di acciaio inox" da parte di imprese indonesiane a capitale cinese. "La risposta del sottosegretario, Davide Crippa - spiega Nevi al termine della riunione - è stata molto burocratica. Il Governo italiano, insieme a quello belga e francese, ha solo inviato una lettera alla Commissione europea sollecitando l'introduzione di misure di salvaguardia su Indonesia".