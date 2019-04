A Villa umbra laboratori su livelli assistenza sociale

Diventa "sempre più interattiva" l'azione formativa volta a definire, in modo partecipato a livello territoriale, i livelli essenziali di assistenza sociale e socio-sanitaria. Processo avviato dalla Regione con il terzo Piano sociale 2017-2019 e affidato dall'Assessorato alla Salute, alla Coesione sociale e Welfare e alla Scuola umbra di amministrazione pubblica.

A Villa Umbra sono infatti partiti i tre laboratori, coordinati scientificamente da Tiziano Vecchiato, direttore della Fondazione Emanuela Zancan Onlus - Centro studi e ricerca sociale. Distinti tematicamente tra minori, adulti, anziani, avranno una durata complessiva di 56 ore, articolate in sette giornate formative in programma fino a giugno.