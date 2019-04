Assemblea approva Piano politiche giovanili

L'Assemblea legislativa ha approvato, con i 12 voti favorevoli dei consiglieri di maggioranza e cinque astenuti (Marco Squarta-FdI, Valerio Mancini-Lega, Claudio Ricci-misto-Rp-Ic, Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari-M5s), il primo Piano triennale per le politiche giovanili redatto dalla Giunta. Stabilisce, a partire dall'analisi dei bisogni dei giovani presenti sul territorio, le linee e gli obiettivi da perseguire, per creare maggiori opportunità per i giovani umbri progettare e realizzare autonomi percorsi di vita, anche sulla base delle priorità strategiche contenute nei documenti di programmazione europei, nazionali e regionali di settore.

"I giovani sono il futuro della nostra società - ha detto l'assessore Luca Barberini -, anche se spesso si vuole distogliere l'attenzione dai bisogni dei giovani mentre con questa legge vogliamo riuscire a dare loro una risposta e riconoscere l'importanza del ruolo che possono giocare".