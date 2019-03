Marini e Bartolini ricevono Senato accademico

La presidente della Regione, Catiuscia Marini, e l'assessore regionale all'Istruzione, Antonio Bartolini, dopo la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico, come consuetudine hanno ricevuto a Palazzo Donini il Senato accademico, dell'Università degli Studi, con il rettore, Franco Moriconi.

Marini e Bartolini, dopo avere rinnovato l'augurio di buon lavoro a tutto il Senato accademico ed al Rettore Moriconi, hanno voluto sottolineare "la forte collaborazione e il sostegno della Regione Umbria alle attività dell'Ateneo". "A partire - hanno aggiunto - dal diritto allo studio, dalla sanità e dalla ricerca, fondamentale anche per lo sviluppo dell'Umbria e per favorire la competitività delle imprese, i processi di innovazione e della ricerca scientifica e nel campo sanitario".

Un particolare ed affettuoso saluto la presidente Marini lo ha riservato al rettore, che si avvia alla conclusione del suo mandato rettorale.