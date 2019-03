Più assunzioni in imprese provincia Perugia

A marzo le imprese della provincia di Perugia hanno programmato di assumere 3.620 lavoratori, 230 in più rispetto allo stesso mese di un anno fa, con una crescita pari al 6,7%. E' quanto emerge dai dati del sistema Excelsior della Camera di commercio.

Su base trimestrale, marzo-maggio 2019, le assunzioni previste salgono a 11.520, 800 in più (+7,4%), sullo stesso periodo di un anno fa.

Secondo la Camera di commercio è "positivo" dunque l'andamento tendenziale della dinamica occupazionale in provincia di Perugia, sia sul singolo mese sia sul trimestre.

Per Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio di Perugia, "a marzo e fino a tutto maggio di quest'anno, la domanda di lavoro manterrà una intonazione positiva".

"Sostanziale stabilità - aggiunge - anche sul fronte della qualità del lavoro, che le imprese domandano".