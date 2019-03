Una mucca entra nel monastero dei monaci a Norcia

Una mucca in monastero.

Presto farà il suo ingresso nell'area monastica di San Benedetto in Monte di Norcia, dove i monaci si sono rifugiati dopo la grande scossa di terremoto che il 30 ottobre 2016 rase al suolo la Basilica e rese inagibili gli edifici collegati.

Ad annunciare il singolare "ingresso" è stato il priore padre Benedetto Nivakoff e l'ha fatto attraverso il blog pubblicato sul sito della comunità religiosa nursia.org. Oltre alla mucca, che garantirà latte fresco tutti giorni, i monaci benedettini acquisteranno anche qualche capra "per tenere pulito il sottobosco della foresta che abbiamo ereditato dai frati cappuccini che ci hanno preceduto", ha scritto il priore. Il tutto nell'ottica di "allargare la nostra fattoria" così da avere "tutto il necessario in monastero così che i monaci non debbano uscire inutilmente", ha concluso padre Benedetto.