Marini-Barberini, innovazione in sanità è strategica

"L'innovazione tecnologica è strategica per far esprimere al meglio le professionalità sanitarie, garantire una sanità competitiva e prestazioni di alta qualità ai bisogni di salute dei cittadini": così la presidente della Regione, Catiuscia Marini, e l'assessore regionale alla Salute, Luca Barberini, alla presentazione delle nuove tecnologie di diagnostica per immagini dell'Azienda ospedaliera di Perugia.

"I risultati positivi raggiunti dall'Azienda ospedaliera di Perugia - per Marini e Barberini - hanno contribuito in maniera determinante al successo della sanità umbra, punto di riferimento in Italia per qualità ed efficienza delle prestazioni, con un punteggio molto elevato negli indicatori Lea (Livelli essenziali di assistenza) pari a 208 punti, contro i 172 del 2011. Questo non significa che ci accontentiamo, ma che siamo sulla strada giusta per programmazione sanitaria e gestione, anche se le difficoltà sono enormi a cominciare dalla carenza di fondi adeguati per la sanità nazionale".