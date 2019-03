Sotto controllo rogo in azienda rifiuti, alcune scuole chiuse

E' sotto controllo l'incendio divampato domenica nell'area di un'azienda specializzata nel recupero di rifiuti, nella zona industriale di Ponte San Giovanni, alla periferia di Perugia. I vigili del fuoco hanno quindi avviato le operazioni per smassare il materiale e spegnere definitivamente le fiamme In seguito all'incendio si era sviluppata un'alta colonna di fumo nero visibile in gran parte della città e in diversi comuni vicini. A bruciare - secondo quanto appreso dall'ANSA - sono state diverse balle di carta. Si sta comunque valutando se siano interessati anche altri materiali ed eventualmente quali.

Sul posto anche il sindaco di Perugia Andrea Romizi. Sul suo profilo Facebook il Comune ha suggerito alla popolazione "di non stare all'aperto e di tenere chiuse le finestre". Ha quindi annunciato che "è stata predisposta le chiusura, a titolo precauzionale, delle scuole nel raggio di tre chilometri dall'incendio per la giornata di lunedì": Si tratta - si legge nel post dell'Amministrazione comunale: - ICPG13 Casaglia via dei Narcisi Primaria Handersen - ICPG13 Casaglia via dei Lilla Infanzia Giustiniano degli Azzi Vitelleschi - ICPG12 Balanzano Strada del Piano Infanzia Fantasia - ICPG12 Borgo Rete Balanzano Strada Tiberina sud 2/A/6 Nido Anatrocolo - Primaria Tei - ICPG12 - CPA1PG Ponte San Giovanni Via Cestellini Uffici I.C. Perugia 12 Sec. I Gr Volumnio - Sec Gr Cpia 1 Perugia - ICPG12 Ponte San Giovanni Via Cestellini Infanzia Margherite - COMPG Ponte Sna Giovanni Vi della Scuola Infanzia Peter Pan - Asilo Nido Arcobaleno - ICPG12 Ponte San Giovanni via Giacanelli Primaria Mazzini - ICPG12 Ponte San Giovanni via Pieve di Campo Infanzia e Primaria La Fonte - ICPG09 Montebello Strada Tuderte Infanzia Montebello - ICPG09 Montebello Strada Tuderte Primaria Tofi - ITTS Volta Perugia, IPSIA Piscille. Il provvedimento interessa anche le scuole private presenti nell'area di Ponte San Giovanni.

Nessuna chiamata è giunta al 118 in seguito all'incendio.