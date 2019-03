Bassetti, parroci e sindaci puntello Paese

Ha parlato di Italia e italiani "fragili" il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, evidenziando come le "due realtà che sostengono e puntellano questo terreno e le persone sono i nostri parroci e i nostri sindaci". Lo ha fatto in occasione della riapertura della chiesa di San Pietro Apostolo in Chiugiana di Corciano. Alla quale ha partecipato come arcivescovo di Perugia.

"L'Italia è un terreno fragile - ha sottolineato il cardinale Bassetti -, come dimostra l'ultimo terremoto che ha colpito quattro regioni dove anche quest'inverno tanta gente ha sofferto, ed anche gli italiani sono molto fragili, come è fragile la bellezza espressa in questa chiesa".

"Ricordo sempre - ha detto ancora il presidente della Cei - due realtà che sostengono, puntellano questo terreno fragile e le persone che lo abitano, i nostri parroci e i nostri sindaci.

Sono al servizio del bene comune della gente e il bene comune è il bene spirituale e materiale".