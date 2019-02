Fondi per lotta ai chironomidi al Trasimeno

(ANSA) - PERUGIA, 27 FEB - Ammontano a 80mila euro le risorse che la Regione Umbria stanzia complessivamente quest'anno per la lotta ai chironomidi nell'area del lago Trasimeno. "Per il piano di interventi 2019 abbiamo destinato a favore della Provincia di Perugia 40mila euro provenienti dal riparto dell'ecotassa cui si aggiungono altri 40mila euro di fondi regionali della sanità pubblica", sottolineano gli assessori regionali all'Ambiente, Fernanda Cecchini, e alla Salute, coesione sociale e welfare, Luca Barberini. "Avere già a disposizione queste risorse finanziarie, in misura maggiore rispetto al passato, consentirà - spiegano, in una nota della Regione - una più attenta e tempestiva programmazione degli interventi, che potranno essere iniziati quanto prima nel periodo primaverile e garantire ai turisti che sempre più numerosi prediligono il comprensorio del Trasimeno la perfetta godibilità del soggiorno".