Al via la 56/a edizione di Nero Norcia

Taglio del nastro per la 56/a edizione di Nero Norcia, la mostra mercato del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici della Valnerina che si svolgerà fino a domenica e poi il 2, 3, 9 e 10 marzo all'interno del centro storico della cittadina, dopo che le ultime due edizioni avevano trovato luogo nell'ex campo sportivo Europa, a causa dell'inagibilità del centro.

Gli espositori hanno trovato spazio lungo corso Sertorio fino a porta Ascolana, per poi ricongiungersi con i negozi delocalizzati di viale della Stazione, mentre in piazza San Benedetto è stata allestita una tensostruttura per convegni e conferenze.

"Oggi il ricordo è tornato al 22 dicembre del 2016 quando, dopo il forte sisma di ottobre, riaprimmo il centro storico e tornammo a calpestare di nuovo le pietre di corso Sertorio; sapere oggi che la mostra mercato del tartufo si può tenere in piena sicurezza tra le vie del centro è un'emozione grande", ha detto il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno.