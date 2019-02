Evade da Perugia e viene bloccato in Francia

E' stato bloccato in Francia, a Tolone, un tunisino di 33 anni che era evaso dal carcere di Perugia, ritenuto dagli inquirenti legato ad ambienti vicini all'estremismo islamico a rischio radicalizzazione e segnalato da altre autorità europee per attività correlate al terrorismo.

Il 15 febbraio le Autorità francesi hanno proceduto alla consegna alla polizia di Stato, alla frontiera di Ventimiglia, dell'uomo, arrestato nel dicembre 2018. Il tunisino, colpito da mandato di arresto europeo per traffico di stupefacenti e ricettazione, era evaso la scorsa estate da Perugia, dove era detenuto in regime di semi-libertà. La procura di Perugia aveva quindi attivato la procedura per la sua cattura anche in ambito internazionale. Determinante, per il suo arresto è risultata l'attività investigativa della Digos di Perugia, coordinata dal servizio antiterrorismo della direzione centrale della polizia di prevenzione, che ha localizzato l'uomo attraverso l'analisi dei numerosi profili social a lui riconducibili.