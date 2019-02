In Umbria prezzo latte 90 centesimi al litro

In Umbria il latte viene pagato ai produttori 90 centesimi al litro. A fare il punto sulla situazione nella regione dopo quanto sta accadendo in Sardegna è Carlo Catanossi, presidente del gruppo Grifo Agroalimentare, la più grande cooperativa del settore nel territorio regionale.

"In Umbria - ha spiegato Catanossi - i livelli di remunerazione sono notevolmente diversi rispetto alla Sardegna, la situazione è più tranquilla da questo punto di vista. Durante il 2018 i nostri soci hanno conferito circa tre milioni di litri di latte remunerati in media sopra i 90 centesimi al litro.

Quest'anno siamo partiti con la stessa cifra: tra prezzo di acconto, premio qualità e ipotesi di conguaglio siamo ancora sopra i 90 centesimi al litro e tra settembre e dicembre arriveremo a un euro a litro. Ci impegneremo, comunque, perché si vada sopra l'euro".