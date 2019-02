Sottosegretario alla Sanità visita l'ospedale di Foligno

Il sottosegretario al ministero della Salute, Luca Coletto, ha visitato l'ospedale di Foligno. Accompagnato dall'assessore regionale alla Sanità, Luca Barberini, ha incontrato alcuni primari e visitato il reparto di Neurologia, considerata una delle eccellenze del presidio.

Nel corso dell'incontro, la direzione ha presentato la struttura e illustrato alcuni dati. È stato anche annunciato che ad aprile partirà a Foligno la Aft (Aggregazione funzionale territoriale), ambulatori speciali con medici di medicina generale e medici della continuità assistenziale insieme per garantire assistenza operativi sulle 24 ore sul territorio.

Barberini evidenziato come l'ospedale Foligno abbia "un'importanza strategica nella sanità umbra, ribadita anche nel nuovo Piano sanitario regionale". L'assessore ha quindi sottolineato come "la sanità umbra sia un'eccellenza al livello nazionale per qualità, efficacia e sostenibilità finanziaria, certificata anche dal Governo attuale".