Avviato iter per percorso verde intitolato a Cenci

La Giunta comunale di Perugia ha avviato l'iter per intitolare alla memoria di Leonardo Cenci il percorso verde di Piani di Massiano.

Secondo l'amministrazione l'area verde della città è infatti un "luogo simbolo della straordinaria attività" condotta dal fondatore di Avanti tutta "in questi anni di lotta contro il cancro". Perché - spiega il Comune - il luogo "è simbolo di speranza ed ottimismo" e perché "indicato da migliaia di cittadini, sottoscrittori di una petizione popolare on-line quale sito più adatto da intitolare a Cenci".

La proposta di intitolazione passerà ora alla Commissione toponomastica per il parere di competenza.