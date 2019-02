Barberini, Salvini si informi sulla sanità umbra

"Consiglio per il ministro Salvini, s'informi bene prima di denigrare il lavoro degli operatori della sanità umbra": l'assessore regionale alla Salute, Luca Barberini, ha replicato così al segretario della Lega che in un'iniziativa a Terni ha parlato di un settore "che invece di andare avanti va indietro".

"Peccato che, giusto qualche settimana fa - ha sottolineato Barberini su Facebook -, sia stato proprio il suo Governo a certificare che la sanità umbra è tra le migliori d'Italia, addirittura davanti a Regioni come Lombardia e Veneto, molto care e vicine a Salvini. E questa non è certo una novità, visto che l'Umbria è da anni punto di riferimento in Italia per qualità e efficacia delle prestazioni sanitarie e della loro sostenibilità finanziaria. Anzi nel 2019, siamo addirittura al secondo posto nella classifica, stilata l'attuale Ministero della Salute, delle cinque Regioni ritenute idonee ad essere 'benchmark', cioè di riferimento per il riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno in corso".