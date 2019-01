Morto Leo Cenci, simbolo lotta tumore

E' morto all'ospedale di Perugia Leonardo Cenci, malato di tumore era impegnato da anni nel mondo del volontariato con la onlus 'Avanti tutta' che ha dato la notizia sul suo profilo Facebook.

Era stato insignito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella come "esempio civile" per il suo impegno nello sport". Il fondatore di Avanti tutta ha tra l'altro corso per due volte la maratona di New York con la malattia in atto. Dopo il suo ricovero lo stesso Capo dello Stato si era informato delle condizioni di Cenci.

"Il nostro Leo è volato in cielo, tra gli angeli. La sua missione sulla terra è terminata" ha scritto su Facebook Avanti tutta. "Di questi sei anni che gli sono stati 'regalati' dalla malattia - si legge nel post - non ha sprecato neanche un giorno. Con i sogni ai piedi e l'invincibilità nel suo cuore è riuscito a realizzare tanti dei suoi desideri ed il resto saranno portati a compimento perché il patrimonio umano e materiale che lui ha creato non andrà disperso".



I FUNERALI NELLA CATTEDRALE DI PERUGIA

Si terranno il 31 gennaio alle 15 nel duomo di Perugia i funerali di Leonardo Cenci. A celebrare il rito sarà il vescovo delegato ad omnia monsignor Paolo Giulietti insieme a don Saulo Scarabattoli, parroco della famiglia del fondatore di Avanti tutta. Cenci era nato a Perugia e avrebbe compiuto 47 anni nel novembre prossimo.

IL SINDACO ROMIZI, HA SAPUTO DARE CORAGGIO A TUTTI NOI

"Con Leo se ne va un caro amico, ma soprattutto un uomo che, con il suo esempio e l'attività concreta dell'associazione Avanti Tutta da lui fondata, ha saputo dare speranza e coraggio non solo a tanti malati oncologici, ma a tutti noi". a dirlo è il sindaco di Perugia, Andrea Romizi. "Quella che ha combattuto da quando gli è stato diagnosticato il cancro - ha aggiunto - non è stata solo una sua lotta personale contro la malattia, ma la strenua battaglia di un uomo forte, a favore di tanti altri pazienti come lui e dei loro familiari". IL CORDOGLIO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA Profondo cordoglio è stato espresso dal presidente della Provincia di Perugia e sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, per la scomparsa di Leonardo Cenci. "Un esempio per tutti noi, in particolare per tanti giovani, di immenso coraggio e amore per la vita" ha sottolineato Bachetta. "Un ragazzo dal cuore grande - ha aggiunto - che in questi anni non si è mai arreso, portando avanti i suoi sogni e mettendo entusiasmo in ogni sua azione".

MARCO SQUARTA, ESEMPIO HA VALICATO I CONFINI REGIONALI "Leonardo ha insegnato a tutti noi quanto sia importante porre attenzione agli aspetti più significativi e autentici dell'esistenza, senza rimanere intrappolati nella ricerca dell'effimero benessere materiale. Il suo esempio ha valicato i confini regionali, lasciando un messaggio universale a tutti coloro che direttamente o indirettamente lo hanno conosciuto": con queste parole il consigliere regionale Marco Squarta, FdI, portavoce del centrodestra, ricorda Leonardo Cenci. "Prematuramente scomparso - sottolinea - dopo avere combattuto con inesauribile energia la malattia che lo aveva colpito sei anni prima".