Porzi, Cenci amico di tutta l'Umbria

"Accolgo con profonda commozione e tristezza la notizia della scomparsa di Leonardo Cenci, un amico di tutta l'Umbria e un simbolo di tenacia, di forza e di caparbietà": così la presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Donatella Porzi. Esprimendo "profondo cordoglio per la famiglia e per gli amici" anche a nome di tutto l'Organismo.

"Grazie, la tua vita è stata un esempio" ha sottolineato ancora Porzi. "Ci hai lasciato in eredità - ha aggiunto - una testimonianza di positività che porteremo sempre con noi.

Abbiamo avuto modo di conoscerci e di collaborare insieme agli studenti, perché con loro volevi lavorare per diffondere positività e buone pratiche nella lotta alla malattia. Hai combattuto fino all'ultimo, tanto da strappare sei anni a quella diagnosi terribile che ti aveva dato pochi mesi di vita. Grazie Leo - ha concluso Porzi - per quello che hai fatto per noi, che continueremo a lavorare e ad onorare la tua grande storia e il tuo grande coraggio".