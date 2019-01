Marini, ciao Leo e grazie per tua forza

"Ciao Leonardo e grazie della tua forza, energia, determinazione, voglia di vivere, passione per lo sport e per la solidarietà. Quella solidarietà da te insegnata, praticata, promossa, sostenuta per gli altri... la forza di vivere la malattia con la grinta di reagire e costruire anticorpi mentali, sentimentali, intellettuali alla distruzione fisica": è quanto dice la presidente della Regione, Catiuscia Marini, "profondamente addolorata e commossa" per la morte di Leonardo Cenci. Esprimendo il più sincero cordoglio suo e di tutta la Giunta regionale.

"Lo sport - afferma ancora Marini - come energia, passione, reazione, vita. Dare agli altri mostrando un modo originale e creativo di vivere la propria difficoltà. Ti ringrazio per l'amicizia, per le cose fatte insieme e per i sogni che volevi ancora realizzare. Leonardo sei stato un campione, un simbolo di cittadino coraggioso e pronto a dare e donare; un perugino doc ed un umbro orgoglioso della tua città e della tua terra".