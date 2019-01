Bassetti, Cenci grande testimone

Leonardo Cenci è stato "uno dei grandi testimoni del nostro tempo, per la forza interiore e la fede con la quale ha saputo lottare contro la malattia": lo ha detto l'arcivescovo di Perugia, cardinale Gualtiero Bassetti.

"Ha dimostrato che l'uomo ha delle capacità - ha sottolineato ancora il porporato -, anche inesplorate e non conosciute, di superare i propri limiti. Con la forza d'animo e di volontà, credendo fino in fondo nella vita e nello sport. Credo che Leonardo Cenci sia una grande testimonianza per i giovani".

L'arcivescovo e presidente della Cei ha ricordato che Cenci doveva incontrare il Papa. "Quasi mi commuovo a pensarci - ha concluso il cardinale Bassetti - perché lui ci teneva tanto: appena vedrò il Santo Padre gli racconterò tutto".