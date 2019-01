Porzi, licei sportivi una scommessa vinta

"Si conclude un quinquennio che è stato una scommessa vinta, la prova che lo sport non è un qualcosa di serie 'b', ma è un'esperienza formativa, portatrice di professionalità e insegnamenti e i numeri ci stanno dando ragione". Così la presidente dell'Assemblea legislativa, Donatella Porzi, che questa mattina è intervenuta a Gubbio alla "Festa dei licei sportivi dell'Umbria", con gli studenti di Gubbio, di Foligno e di Narni.

"Lo sport - ha detto Porzi - entra a pieno titolo nelle tematiche su cui ci si confronta. Prepara alla vita, educa ai corretti stili di vita, è sacrificio e conoscenza dell'altro.

Per questo, anche alla luce dei numeri che impongono comunque una riflessione sul futuro, è quanto mai necessario sottolineare la scelta giusta di cinque anni fa, quando concedemmo a Gubbio la deroga. Un plauso dunque a tutte quelle realtà scolastiche che, da questo, hanno saputo costruire un piano dell'offerta formativa in grado di preparare gli studenti e permettere loro di avere un titolo spendibile".